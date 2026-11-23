Vidisha news: शादी-विवाह के सीजन में मैरिज गार्डन और डीजे संचालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर रोक रहेगी, वहीं मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन निकास की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पार्किंग के लिए भी गार्डन संचालकों को पर्याप्त स्थान निर्धारित करना होगा, ताकि समारोहों के दौरान मुख्य सड़कों पर जाम की स्थिति न बने। सोमवार को कोतवाली और सिविल लाइन थाना पुलिस ने अपने-अपने क्षेत्रों के मैरिज गार्डन एवं डीजे संचालकों की बैठक लेकर इन व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश दिए।