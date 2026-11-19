Vidisha News : मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में 9 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के पूरे मकान को जमीदोज करने की कार्रवाई तीन दिन में शुरू हो सकती है। नगर पालिका परिषद की बैठक में गुरुवार को मकान गिराने के लिए तीसरा नोटिस जारी करने पर फैसला हुआ है। नोटिस के जरिए 72 घंटे का अंतिम समय दिया जाएगा। इस अवधि में अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो नगर पालिका पूरे मकान पर बुलडोजर कार्रवाई कर उसे ध्वस्त करेगा। नपा अध्यक्ष प्रीति शर्मा के प्रस्ताव पर परिषद में महज 4 मिनट में ये फैसला लिया है। प्रस्ताव के समर्थन में पार्षदों ने मेज थपथपाकर अपनी सहमति दर्ज कराई है।