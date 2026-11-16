विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती युवती से दुष्कर्म के आरोपों पर शिवराज सिंह सख्त, पुलिस को फोन कर दिए निर्देश

बता दें कि, दो दिन पहले शनिवार को एक युवती गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में उसके परिजन द्वारा भर्ती कराया गया था। इसी बीच युवती के परिजन ने आरोप लगाया कि, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। परिजन के आरोपों के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक पूछताछ में युवती के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी। हालांकि, परिजन ने घटना में अन्य लोगों की भूमिका होने की आशंका भी जताई है।