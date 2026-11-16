16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Pushkar Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदिशा

विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती युवती से दुष्कर्म के आरोपों पर शिवराज सिंह सख्त, पुलिस को फोन कर दिए निर्देश

Shivraj Singh Chouhan : नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए केंद्रीय मंत्री विदिशा सांसद शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों को फोन कर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। युवती के परिजन ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मानवाधिकार आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

विदिशा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 16 Nov 2026, 3:53 PM IST

Shivraj Singh Chouhan

मेडिकल कॉलेज, फोन पर बात करते शिवराज (फोटो सोर्स: Patrika)

Vidisha News :मध्य प्रदेश के विदिशा में गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराई गई युवती से दुष्कर्म के आरोपों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री और विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान ने हस्तक्षेप किया है। उन्होंने मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों को फोन किया और युवती से दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

यही नहीं, इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने भी संज्ञान लिया है। अब इस मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सबकी नजरें टिक गई हैं।

‘आरोपी का एनकाउंटर करो, घर पर बुलडोजर चलाओ’… विधायक की मौजूदगी में विदिशा की सड़क पर उतरे लोग

ये भी पढ़ें
Public Protest

परिजन ने लगाए आरोप

बता दें कि, दो दिन पहले शनिवार को एक युवती गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में उसके परिजन द्वारा भर्ती कराया गया था। इसी बीच युवती के परिजन ने आरोप लगाया कि, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। परिजन के आरोपों के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक पूछताछ में युवती के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी। हालांकि, परिजन ने घटना में अन्य लोगों की भूमिका होने की आशंका भी जताई है।

उम्र और बयानों पर भी उलझी पुलिस की जांच

मामले में युवती की उम्र और उसके बयानों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। परिजन द्वारा दिए बयानों के अनुसार, पीड़िता की उम्र 17 साल है, जबकि पुलिस को मिले कुछ दस्तावेजों में उसकी उम्र 21 साल दर्ज होने की बात सामने आई है। इसके अलावा युवती के बार-बार बयान बदलने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है।

एसपी ने गठित की जांच टीम, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार

मामले की गंभीरता को मद्देनजर देखते हुए विदिशा एसपी रोहित काशवानी ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। पुलिस संबंधित युवक से पूछताछ में जुटी है। साथ ही, युवती के चिकित्सकीय परीक्षण, मेडिकल रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है।

कार्रवाई की मांग तेज

शिवराज सिंह चौहान के हस्तक्षेप और मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के संज्ञान लेने के बाद मामले में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मामले में एसपी का कहना है कि, मेडिकल रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती घटना की वास्तविकता स्पष्ट करना और परिजन के आरोपों की पुष्टि करना है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

बाइक पर महिला और बच्चे के साथ जा रहा था युवक, हाइवा ने मारी टक्कर, रीवा में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा

ये भी पढ़ें
Road Accident
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.