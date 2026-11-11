विदिशा में हादसों का खतरा बनी पुलिया, सुबह-सुबह अनियंत्रित होकर पलटी बस, बाल-बाल बचे 3 लोग

घटना के तुरंत बाद मौके पर कुछ देर तक लोगों की भीड़ जमा रही। स्थानीय लोगों ने बस को देखकर आशंका जताई कि यदि दुर्घटना के समय बस में अधिक यात्री सवार होते तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। पुलिया पर बस पलटने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को घटनास्थल के पास से सावधानीपूर्वक निकलना पड़ा। लोगों ने बताया कि सुबह के समय इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में बस का अचानक पलटना बड़ा हादसा बन सकता था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बस चालक का वाहन से नियंत्रण कैसे छूटा। आशंका है कि तेज रफ्तार, सड़क की स्थिति या किसी तकनीकी खराबी के कारण यह घटना हुई होगी। हालांकि, वास्तविक कारण जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।