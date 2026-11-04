Vidisha Crime: मां घर लौटी तो कमरे में मृत मिली बेटी, युवक पर गंभीर आरोप

विदिशा जिले के करैयाखेड़ा स्थित गोकुलधाम कॉलोनी में रहने वाली 22 वर्षीय युवती आरती अहिरवार का शव बुधवार दोपहर को उसके ही घर के कमरे में मिला। घटना के वक्त आरती के माता-पिता घर से बाहर गए थे और वो घर पर अकेली थी। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे जब मां घर लौटी तो आरती के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और आरती को आवाज दी लेकिन आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद मां दूसरे रास्ते से कमरे में पहुंची तो बेटी का शव देखा और तुरंत आसपड़ोस के लोगों व पति को सूचना दी। तुरंत आरती को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।