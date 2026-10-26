विदिशा में डैम के बैक वाटर में डूबे दो किशोर, एक को बचाया, दूसरे की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र के ग्राम हिनोतिया माली निवासी 15 वर्षीय अंकित राजपूत और 16 वर्षीय लाखन राजपूत सोमवार दोपहर करीब एक बजे गांव से कुछ दूरी पर ही सगड़ डैम के बैक वाटर में नहाने गए थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। दोनोनं को डूबता देख पास में मौजूद धमेंद्र अहिरवार नाम के शख्स ने पानी में छलांग लगा दी और अंकित को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी धर्मेन्द्र लाखन को बाहर नहीं ला पाया। घटना की सूचना गांव में पहुंचते ही हड़कंप मच गया और परिजनों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।