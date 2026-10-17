ट्रेन में नींद लगते ही 10 लाख से भरा बैग गायब, 200 CCTV खंगालकर विदिशा GRP ने किया खुलासा

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस ने विशेष टीम गठित की। टीम ने ट्रेन के मार्ग में लगे करीब 200 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और संदिग्धों से पूछताछ की। पुराने अपराधों में संलिप्त आरोपियों से संदिग्ध का मिलान करने के बाद पुलिस शत्रु उर्फ दीपक औझा तक पहुंची। उसे दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया है। उसके पास से नकदी के अलावा फरियादी का मोबाइल चार्जर और चोरी की रकम से खरीदा गया मोबाइल भी जब्त किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। कार्रवाई में जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक वीर बहादुर सिंह और आरपीएफ निरीक्षक राजेंद्र कुमार समेत टीम की भूमिका रही।