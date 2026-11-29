Vidisha news: मतदाताओं के नामों के साथ हेराफेरी और वोट चोरी जैसे आरोपों के बीच निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनैतिक दलों को बीएलए नियुक्त करने को कहा है। ताकि मतदाता सूची को तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता रखी जा सके। हालांकि कई राजनैतिक दलों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। प्रमुख राजनैतिक दलों ने इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। पिछले कुछ समय से मतदाता सूची और वोटरों की संख्या को लेकर विवाद और विरोध पूरे देश में चल रहा है।