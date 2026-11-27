बाल कल्याण समिति में पहुंच रहे मामलों के आंकड़े स्थिति की गंभीरता बयां कर रहे हैं। मार्च 2025 से लेकर अब तक समिति के सामने 85 प्रकरण पहुंच चुके हैं। यानी औसतन हर सप्ताह बच्चों से जुड़े कई मामलों में समिति को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इन मामलों में अलग-अलग परिस्थितियों में प्रभावित बच्चों की काउंसिलिंग कराई जा रही है। कहीं बच्चे प्रताडऩा का शिकार हैं तो कहीं दुष्कर्म जैसी गंभीर घटनाओं ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला है। वहीं, गुमशुदगी के मामलों में भी बच्चों से जुड़े पहलुओं को समझने और उन्हें सामान्य स्थिति में लाने के लिए काउंसिलिंग की आवश्यकता पड़ रही है।