लेकिन प्रभार वाली ग्राम पंचायत में सचिव के देहांत के बाद वह प्रभार भी प्रभारी रोजगार सहायक को दे दिया गया, जो नियम के विरुद्ध था। जिम्मेदारों ने बताया कि यह नियम विरुद्ध है लेकिन कर्मचारियों की कमी और अचानक बनी परिस्थिति के कारण यह कार्य सौंपा गया है। एक कर्मचारी को दो अलग-अलग स्थानों पर तीन प्रकार के कामों का जिम्मा देना कहीं न कहीं दोनों पंचायतों में कार्य प्रभावित करने वाला है। रोजगार सहायक अपने मूल पंचायत में भी समय नहीं दे पा रहे हैं और न ही प्रभार वाली पंचायत के दोनों पदों पर भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। मामला कांकरखेड़ी ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक का है, उन्हें ग्राम पंचायत डाबर में प्रभारी रोजगार सहायक के रूप में पदस्थ किया गया था। इसी पंचायत के सचिव का देहांत होने पर प्रभारी पंचायत की रोजगार सहायक के साथ प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी भी दे दी गई। यह जिम्मेदारी सौंपने से पहले जनपद और जिले के जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि डाबर के नजदीकी वाली किसी अन्य पंचायत के सचिव को यह अतिरिक्त कार्य सौंपा जाना चाहिए था।