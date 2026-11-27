विदिशा. सर्दियों का मौसम जितना सुहावना लगता है, उतना ही हृदय और मस्तिष्क के लिए खतरनाक भी हो सकता है। ठंड बढ़ते ही हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले अचानक बढ़ जाते हैं। चिकित्सकों का कहना है कि ठंड में शरीर में होने वाले बदलाव ही इस खतरे की सबसे बड़ी वजह हैं। ठंड के कारण शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय को रक्त पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। वहीं ठंड में सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के सक्रिय होने से हृदय गति और ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ठंड में रक्त की चिपचिपाहट और प्लेटलेट की सक्रियता में बदलाव आने से खून के थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। यही थक्का जब हृदय या मस्तिष्क की नस में फंस जाता है, तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष सर्दी के सीजन में जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। जबकि 36 मरीज मरते-मरते बचे थे। इनमें से कई मरीजों को भोपाल रेफर करना पड़ा है। निजी अस्पतालों में उपचार कराने वाले मरीजों की संख्या अलग रहती है। इस सर्दी के सीजन में हार्ट के मरीजों और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।