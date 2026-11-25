Vidisha news:मध्यप्रदेश के विदिशा शहर में नगर पालिका की ओर से अवैध निर्माण हटाने के लिए दी गई मोहलत खत्म होते ही बुधवार सुबह नौ बजे कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे पहले वार्ड नंबर-1 खामबाबा निवासी शरद गोस्वामी के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद दोपहर में तोपपुरा स्थित चांद मियां उर्फ चंदू खां के तीन मंजिला मकान पर भी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका ने दोनों मामलों में भवन निर्माण की अनुमति और भू-स्वामित्व से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। बुधवार को मोहलत समाप्त होने तक दोनों पक्ष भवन निर्माण की वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सके। चांद मियां के परिजनों ने प्लॉट की रजिस्ट्री नगर पालिका में जमा कराई थी, लेकिन भवन निर्माण की अनुमति नहीं होने से निर्माण को लेकर कार्रवाई प्रस्तावित की गई।