Alcohol Quality Certificate: मध्य प्रदेश में शराब की गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र भी अब शराब बनाने वाली कंपनी देगी और शुरुआती गारंटी भी उसी की होगी। यानी जिस कंपनी की शराब की शुद्धता पर सवाल उठ सकते हैं, वही उसके मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण देगी, लेकिन फैक्ट्री से निकलने के बाद बोतल में वही शराब पहुंच रही है या रास्ते में उसकी जगह कुछ और भर दिया गया, इसकी निगरानी कौन करेगा ? सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग की नई व्यवस्था ने यह सवाल खड़ा कर दिया है। मध्यप्रदेश में आबकारी राजस्व का लक्ष्य 2026-27 में यह 20,279 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में हजारों करोड़ के इस कारोबार में गुणवत्ता और निगरानी की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।