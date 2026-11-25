Alcohol Quality Certificate: शराब बनाने वाला ही देगा पीने का सर्टिफिकेट (फोटो सोर्स- Patrika)
Alcohol Quality Certificate: मध्य प्रदेश में शराब की गुणवत्ता का प्रमाण-पत्र भी अब शराब बनाने वाली कंपनी देगी और शुरुआती गारंटी भी उसी की होगी। यानी जिस कंपनी की शराब की शुद्धता पर सवाल उठ सकते हैं, वही उसके मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण देगी, लेकिन फैक्ट्री से निकलने के बाद बोतल में वही शराब पहुंच रही है या रास्ते में उसकी जगह कुछ और भर दिया गया, इसकी निगरानी कौन करेगा ? सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद आबकारी विभाग की नई व्यवस्था ने यह सवाल खड़ा कर दिया है। मध्यप्रदेश में आबकारी राजस्व का लक्ष्य 2026-27 में यह 20,279 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऐसे में हजारों करोड़ के इस कारोबार में गुणवत्ता और निगरानी की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
नई व्यवस्था के तहत 25 नवंबर से देशी और विदेशी मदिरा निर्माण इकाइयों से भांडागारों में भेजी जाने वाली प्रत्येक खेप के साथ शराब के मानव उपभोग योग्य होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य निर्माता की जवाबदेही तय करना है। लेकिन ग्वालियर से जबलपुर जा रही शराब की बड़ी खेप का सागर में पकड़ा जाना और बहोड़ापुर व घाटीगांव में अवैध शराब फैक्ट्रियों का खुलासा बताता है कि चुनौती सिर्फ शराब की गुणवत्ता प्रमाणित चुनीता करने की नहीं, बल्कि उत्पादन से लेकर परिवहन, भंडारण और बिक्री तक पूरी सप्लाई चेन की निगरानी करने की है।
कुछ समय पूर्व ग्वालियर के घाटीगांव क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्रवाई में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। 15 ट्रक नकली शराब और उससे जुड़ी सामग्री जब्त की गई थी। आरोपी ब्रांडेड कंपनियों की बोतलों में नकली शराब भरकर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में खपाते थे। मौके से अलग-अलग ब्रांड की बोतलें, ढक्कन, रैपर, केमिकल और खाली कार्टन बरामद हुए थे। पांच आरोपियों को पकड़ा गया, लेकिन मुख्य आरोपी तक टीम नहीं पहुंच सकी। बहोड़ापुर में भी अवैध शराब बनाने का मामला सामने आ चुका है। ऐसे में सवाल है कि जब नकली शराब का नेटवर्क ब्रांडेड बोतलों का इस्तेमाल कर सकता है तो केवल प्रमाण-पत्र से उसकी पहचान कैसे होगी?
पूर्व आबकारी उपायुक्त नरेश कुमार चौबे ने बताया कि प्रत्येक खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र अनिवार्य करना अच्छी पहल है, लेकिन इसे मिलावट रोकने का पूर्ण समाधान नहीं माना जा सकता। निर्माण इकाई से निकलने के बाद परिवहन और भंडारण के दौरान भी निगरानी जरूरी है। इसके लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग, सीलिंग व्यवस्था, निर्धारित रूट का सत्यापन और भांडागार पहुंचने पर सैंपल की जांच होनी चाहिए। प्रमाण-पत्र में दर्ज बैच नंबर और खेप में मौजूद शराब के बैच नंबर का मिलान भी जरूरी है। निर्माण से बिक्री तक सप्लाई चेन की निगरानी और जिम्मेदारी तय होने पर ही व्यवस्था प्रभावी हो सकेगी।
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