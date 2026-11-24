MP Weather update: समुद्री तूफान का असर समाप्त होते ही मध्यप्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। हवा का रुख बदलकर उत्तरी होने से अब रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 1 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है, जिससे शहर में ठंडक बढ़ेगी। आज भी हल्की धुंध का असर दिखाई दिया और वातावरण में नमी 89 फीसदी तक दर्ज की गई। पारा 15 डिग्री पर ही ठहरा रहा, जिससे बाहर निकलने वाले लोगों को सिहरन महसूस हुई।