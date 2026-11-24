तलाशी के दौरान कार में रखे काले रंग के 18 प्लास्टिक कट्टों में अवैध डोडाचूरा भरा मिला। इसका कुल वजन 3 क्विंटल 60 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने मादक पदार्थ की कीमत 7 लाख 20 हजार रुपए आंकी है, जबकि तस्करी में इस्तेमाल कार की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। मौके से पुलिस ने जुझार पिता भेरूलाल खराड़ी (24), निवासी ग्राम पिपलखेड़ी, थाना भावगढ़, जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में अपराध क्रमांक 628/24.11.2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है।