रबी सीजन किसानों को सिंचाई के लिए लगातार बिजली उपलब्ध कराने के चलते जिले में बिजली वितरण का आंकड़ा भी बढ़ा है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के अनुसार, कंपनी क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 2245 करोड़ यूनिट बिजली वितरित की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 1935 करोड़ यूनिट के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत अधिक है।