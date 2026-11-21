राहु का मकर राशि में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से सत्ता, शासन व्यवस्था, प्रशासन और औद्योगिक गतिविधियों में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। भारत के संदर्भ में राजनीतिक समीकरणों, सरकारी नीतियों, तकनीकी क्षेत्र और आर्थिक निर्णयों को लेकर हलचल बढऩे की मान्यता है। सत्ता और प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव, राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन और नीतिगत फैसले चर्चा में रह सकते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इस गोचर का प्रभाव प्रशासनिक फेरबदल, राजनीतिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश, रोजगार और बुनियादी विकास परियोजनाओं के रूप में देखा जा सकता है। मकर राशि में राहु के प्रभाव से औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में नई महत्वाकांक्षाएं बढऩे की ज्योतिषीय मान्यता है। वहीं कर्क राशि में केतु का प्रवेश परिवार, भूमि, कृषि और जनभावनाओं से जुड़े विषयों को प्रमुखता दे सकता है।