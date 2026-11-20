बच्चों के साथ बैठकर चखा भोजन



आंगनबाड़ी केंद्र में कलेक्टर बच्चों के बीच बैठकर भोजन की गुणवत्ता जानी। बच्चों से बातचीत कर पूछा कि उन्हें प्रतिदिन खाने में क्या दिया जाता है। उन्होंने साझा चूल्हा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण और नियमित भोजन करने तथा भोजन व्यवस्था को सेंट्रलाइज करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।