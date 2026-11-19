शहर में ब्लड प्रेशर, मधुमेह और कैंसर की स्क्रीनिंग का आंकड़ा महज 8 प्रतिशत मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं बेहतर काम करने वाले ग्रामीण डॉक्टरों को शहर में पदस्थ करने के प्रस्ताव भी मांगे हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि विभागीय कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसका असर धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि छुप-छुपकर की जाने वाली कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, जिससे जिम्मेदारों को जवाबदेही का अहसास हो। पिछले माह दिए गए निर्देशों के पालन में सीएमएचओ द्वारा की गई कार्रवाई पर भी उन्होंने असंतोष जताया।