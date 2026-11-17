जिलेभर में किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन



जयस जिला प्रवक्ता कचरू डाबी ने विद्युत वितरण विभाग के अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों का तत्काल भ्रमण कर क्षतिग्रस्त केबल, झूलते तार और कम वाल्टेज की समस्या का मौके पर निरीक्षण कर सुधार कार्य कराने की मांग की है। डाबी ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो जयस जिलेभर में किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन कर आंदोलन किया जाएगा।