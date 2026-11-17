एक अन्य संदेश में उन्होंने लिखा, ‘तुम्हारी दिवाली अगर खत्म हो गई है तो मैं धमाके शुरू करूंगा। 73 दिन में एक विकेट उड़ेगा... जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, खुला चैलेंज।’ सरकारी कार्यालय के आधिकारिक संवाद समूह में इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। कर्मचारी के इन संदेशों को शासकीय सेवा की मर्यादा और आचरण के विपरीत माना गया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित कर्मचारी का आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम के नियम 3(1)(i) के अनुरूप नहीं पाया गया। उनके कृत्य को अनुशासनहीनता और कदाचरण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है।