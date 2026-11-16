विधायक ने पूछा- इस्तीफा दे दूं? भीड़ ने बोला- हां, दे दो..’, रतलाम से वीडियो वायरल

MLA Kamleshwar Dodiyar video viral: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रानीसिंग में जनजातीय गौरव दिवस (भगवान बिरसा मुंडा जयंती) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार (BAP) द्वारा दिया गया एक बयान चर्चा का विषय बन गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने उपस्थित लोगों से सवाल किया कि क्या मैं इस्तीफा दे दूं? इस पर जनता के बीच से आवाज आई- हां, दे दो, दे दो। बता दें कि, रानीसिंग में हुए इस कार्यक्रम में राजस्थान से बाप पार्टी के दो अन्य विधायक भी शामिल हुए थे।