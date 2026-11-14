रतलाम में महिला एकजुटता ने बदला मेहनताने का गणित

महिलाओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए सरपंच ने तत्काल किसानों के साथ बैठक बुलाकर चर्चा की। इसमें मजदूरों की मांग और किसानों की सहमति के आधार पर मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि अब मजदूरों को 300 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। इसके साथ ही काम का समय सुबह 9.30 से शाम 5.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। दोपहर में भोजन के लिए एक घंटे का अवकाश भी मिलेगा।