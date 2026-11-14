14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

रतलाम में महिला एकजुटता ने बदला मेहनताने का गणित

एकजुट हुई महिला मजदूर तो बदला मेहनताने का गणित, अब रोज मिलेंगे 300 रुपए, पंचायत में किसानों के साथ बनी सहमति, सुबह 9.30 से 5.30 बजे तक होगा काम, भोजन के लिए एक घंटे का अवकाश
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Updated: 14 Nov 2026, 10:19 PM IST

Ratlam womens wages Gram Panchayat decisions news

एकजुट हुई महिला मजदूर तो बदला मेहनताने का गणित, अब रोज मिलेंगे 300 रुपए, पंचायत में किसानों के साथ बनी सहमति, सुबह 9.30 से 5.30 बजे तक होगा काम, भोजन के लिए एक घंटे का अवकाश

रतलाम। अपनी मेहनत का उचित मेहनताना पाने के लिए महिला मजदूरों ने जब एकजुट होकर आवाज उठाई तो, पूरा गणित ही बदल दिया। ग्राम पंचायत, किसानों और मजदूरों के बीच हुई सहमति के बाद अब प्रतिदिन की दर तो तय की गई, साथ ही काम का समय निर्धारित कर दिया गया है। दोपहर में एक घंटे का भोजन अवकाश भी रहेगा।

प्रीतमनगर में लंबे समय से मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रही महिलाओं की पहल रंग लाई, जानकारी के अनुसार, गांव की महिला मजदूर लंबे समय से मौजूदा मजदूरी को मेहनत के अनुपात में कम बताते हुए बढ़ोतरी की मांग कर रही थीं। इसको लेकर महिलाओं ने सामूहिक बैठक की और अपनी मांगों को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच शांतिलाल सिसौदिया को ज्ञापन सौंपा।

दोपहर में एक घंटे भोजन का अवकाश मिलेगा

रतलाम में 350 से ज्यादा बोरवेल से कितना पानी मिल रहा, अब मीटर से होगा हिसाब

ये भी पढ़ें
MLA News Ratlam Dholawad Reservoir

महिलाओं की मांग को गंभीरता से लेते हुए सरपंच ने तत्काल किसानों के साथ बैठक बुलाकर चर्चा की। इसमें मजदूरों की मांग और किसानों की सहमति के आधार पर मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि अब मजदूरों को 300 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। इसके साथ ही काम का समय सुबह 9.30 से शाम 5.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। दोपहर में भोजन के लिए एक घंटे का अवकाश भी मिलेगा।

पंचायत की पहल पर बनी सहमति

महिला मजदूरों की सामूहिक पहल से हुए इस निर्णय के बाद उनमें खुशी का माहौल है। महिलाओं का एकजुट होकर अपनी मांग पंचायत तक पहुंचाना इस फैसले का प्रमुख आधार बना। वहीं, पंचायत की पहल से किसानों और मजदूरों के बीच बातचीत के जरिए सहमति बन सकी।

संगठित होकर रखी अपनी बात

अब महत्वपूर्ण यह होगा कि मजदूरी की तय दर और काम के समय का सभी स्तरों पर नियमित पालन हो। प्रीतमनगर का यह घटनाक्रम बताता है कि संगठित होकर अपनी बात रखने से ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों की मांगों को भी मजबूती मिल सकती है।

मेहनत का सम्मान, काम की भी तय हुई समय-सीमा

नई मजदूरी- 300 रुपए प्रतिदिन
काम शुरू: सुबह 9:30 बजे
काम समाप्त: शाम 5:30 बजे
भोजन अवकाश: दोपहर में एक घंटा
निर्णय: पंचायत और किसानों की सहमति से लागू

रतलाम वन विभाग का स्मृति वन बदहाल, घास में गुम फिसलपट्टी

ये भी पढ़ें
Forest Division Ratlam news
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.