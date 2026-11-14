14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

स्कूल जाने के लिए हंसी खुशी तैयार हुए बच्चे, फिर मां के साथ दोनों मासूमों के मिले शव

Ratlam Mother News : मीनाखेड़ा गांव में हृदयविदारक घटना, कुएं में मिले मां और बेटे-बेटी के शव, खेत पर काम कर रहे लोगों ने देखा, पुलिस हर पहलू से कर रही जांच
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रतलाम

image

deepak deewan

Updated: 14 Nov 2026, 11:59 AM IST

स्कूल जाते बच्चों के मां के साथ शव मिले

स्कूल जाते बच्चों के मां के साथ शव मिले- Demo Pic - Image -AI

Ratlam Mother News : रतलाम जिले के जावरा अनुभाग में सुबह घर में बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी थी। मां ने रोज की तरह दोनों बच्चों को तैयार किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। 25 वर्षीय दयाबाई अपने बेटे अरविंद और बेटी दशु के साथ गांव के कुएं में मिली। इस हृदयविदारक घटना में मां और दोनों बच्चों की मौत हो गई। जिस घर से कुछ देर पहले बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी, वहां देखते ही देखते मातम छा गया।

घटना शनिवार सुबह औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत हुसैन टेकरी चौकी के ग्राम मीनाखेड़ा की है। जानकारी के अनुसार, दयाबाई ने सुबह दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार किया था। इसके बाद वह उन्हें लेकर कुएं की ओर चली गई। कुछ समय बाद खेत पर काम कर रहे लोगों की नजर कुएं में पानी पर तैर रहे तीन लोगों पर पड़ी। यह दृश्य देखकर ग्रामीणों को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया।

ग्रामीणों की मदद से तीनों को कुएं से बाहर निकाला गया और तत्काल उपचार के लिए निजी नर्सिंग होम पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मां और दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद तीनों के शव शासकीय अस्पताल भेजे गए।

परिवार में पसरा मातम, गांव में शोक

एक साथ मां और उसके दोनों बच्चों की मौत की खबर से गांव में शोक की लहर फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे। हर कोई इस बात से स्तब्ध था कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करने वाली मां आखिर कुएं की ओर क्यों गई । तीनों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

पुलिस को नहीं मिला ठोस कारण

हुसैन टेकरी चौकी प्रभारी रघुवीर जोशी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल घटना के पीछे का कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। प्रारंभिक जानकारी में पारिवारिक परेशानियों की बात सामने आ रही है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.