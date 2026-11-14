स्कूल जाने के लिए हंसी खुशी तैयार हुए बच्चे, फिर मां के साथ दोनों मासूमों के मिले शव

Ratlam Mother News : रतलाम जिले के जावरा अनुभाग में सुबह घर में बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी थी। मां ने रोज की तरह दोनों बच्चों को तैयार किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर दिया। 25 वर्षीय दयाबाई अपने बेटे अरविंद और बेटी दशु के साथ गांव के कुएं में मिली। इस हृदयविदारक घटना में मां और दोनों बच्चों की मौत हो गई। जिस घर से कुछ देर पहले बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी हो रही थी, वहां देखते ही देखते मातम छा गया।