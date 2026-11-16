ग्वालियर में CM मोहन यादव की सुरक्षा में चूक, काफिले को ओवरटेक करने पहुंचा ASP का वाहन

दरअसल, सीएम मोहन यादव शुक्रवार को ग्वालियर और शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्हीने पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 लाड़ली बहनों के खातों में योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1831 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। कार्यक्रम के बाद सीएम ग्वालियर पहुंचे, यहां कुलैथ में पशुपालक सम्मेलन एवं पशु मेले का शुभारंभ किया। सीएम ने इसके बाद कुलैथ स्थित जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और मंदिर के विकास के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। इन सब कार्यक्रमों में शमिल होकर जब सीएम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तब बीच रास्ते में एएसपी की गाड़ी ने उनके काफिले को ओवरटेक करने की कोशिश की।