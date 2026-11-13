देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को, शुरू होंगे मांगलिक कार्य, इस बार स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के व्रत में एक दिन का अंतर

ग्वालियर. देवशयनी एकादशी पर क्षीर सागर में योग निद्रा में गए भगवान विष्णु 20 नवंबर शुक्रवार को देवप्रबोधिनी एकादशी पर जागृत होंगे। इसी के साथ चार माह से थमे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक आयोजनों का सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि इस बार एकादशी तिथि के क्षय के कारण स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के व्रत में एक दिन का अंतर रहेगा। वहीं, तुलसी-शालिग्राम विवाह 21 नवंबर शनिवार को संपन्न होगा। ज्योतिषाचार्य डॉ.हुकुमचंद जैन ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी 25 जुलाई शनिवार 2026 से भगवान विष्णु क्षीरसागर में चार माह के लिए योगनिद्रा में चले गए थे। अब कार्तिक शुक्ल एकादशी 20 नवंबर शुक्रवार को भगवान श्रीहरि विष्णु योगनिद्रा से जागेंगे। इसी दिन देवउठनी अथवा देवप्रबोधिनी एकादशी का धार्मिक महत्व रहेगा। भगवान के जागरण के साथ ही चातुर्मास का समापन होगा और विवाह सहित मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी।