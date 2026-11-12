जेएएच में बढ़े ब्रेन स्ट्रोक के मरीज: समय पर मिला टीपीए इंजेक्शन, बच गई 65 वर्षीय महिला की जान

ग्वालियर. मौसम में बदलाव और सुबह-शाम बढ़ती ठंड के बीच जयारोग्य अस्पताल (जेएएच) में ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी बीच न्यूरोलॉजी विभाग में समय पर पहुंची 65 वर्षीय महिला को टीपीए (टिश्यू प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर) इंजेक्शन देकर गंभीर दिव्यांगता से बचाने में सफलता मिली है। समय पर उपचार मिलने के 24 घंटे के भीतर ही महिला की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। ग्वालियर जिले की रहने वाली महिला को मंगलवार सुबह करीब पांच बजे अचानक पैर में कमजोरी महसूस हुई। साथ ही बोलने में भी परेशानी होने लगी। परिजन उन्हें तत्काल जेएएच के न्यूरोलॉजी विभाग लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद सीटी स्कैन कराया और स्थिति का आकलन कर बिना देरी किए टीपीए इंजेक्शन दिया। यह दवा मस्तिष्क की नस में बने खून के थक्के को घोलने में मदद करती है। समय पर उपचार मिलने से महिला की हालत में तेजी से सुधार हुआ। निजी अस्पतालों में इस इंजेक्शन की कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई जाती है, जबकि जेएएच में यह उपचार निशुल्क उपलब्ध कराया गया।