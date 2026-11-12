मुंबई: युवती को पार्टी के लिए बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म, छात्र गिरफ्तार

Madh Island crime: मुंबई में कॉलेज के छात्रों की पार्टी के दौरान एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाले 22 वर्षीय छात्र ने पार्टी के दौरान युवती के कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसके बेहोश होने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना पिछले महीने 29 अक्टूबर को मुंबई के मड आइलैंड में हुई थी। पुलिस ने आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर मुंबई लाया है। फिलहाल आरोपी पांच दिन की पुलिस हिरासत में है।