रस्सी, बोरियां और परफ्यूम खरीदी, फिर ससुराल के 7 लोगों की हत्या! बेंगलुरु मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा

Bengaluru Mass Murder Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कैब चालक द्वारा पत्नी और उसके मायके के लोगों की हत्या के मामले में रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी इंदुशेखर (52) ने इस सामूहिक हत्याकांड की साजिश पहले से रच रखी थी। उसने हत्या के बाद शवों को ठिकाने लगाने और बदबू छिपाने के लिए रस्सी, बोरे और परफ्यूम तक खरीद रखे थे। इतना ही नहीं, आरोपी की 17 वर्षीय बेटी पर भी इस अपराध में पिता का साथ देने का संदेह है। पुलिस हत्या के मकसद, वारदात की जगह और घटनाक्रम सहित कई पहलुओं की जांच कर रही है। आरोपी के बयान के अनुसार, हत्याएं 15 से 20 दिनों की अवधि में की गईं और ये एक ही घटना में नहीं हुईं।