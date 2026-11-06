बेंगलुरु में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या: पार्टी के बहाने घर बुलाया, फिर सिलबट्टे से कुचल दिया सिर

Bengaluru Murder Case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक ही परिवार के सात सदस्यों की हत्या का मामला सामने आया है। पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी ने दो दिनों के भीतर अपने घर में सात लोगों की हत्या कर दी और कुछ शवों को अलग-अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। आरोप है कि हत्याएं करने के बाद आरोपी ने कुछ शवों को चिक्काबल्लापुर जिले में अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया। राजाजीनगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तरी बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त (DCP) ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।