CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराना रिश्वत केस फिर खुला, केरल में क्यों शुरू हुई जांच और क्या हैं नए आरोप?

बीते कुछ समय से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी बिच 2006 का रिश्वत मामला फिर से चर्चा में आ गया। कांग्रेस नेता एम. वेणुगोपाल ने केरल के गृह मंत्री को दी याचिका में आरोप लगाया कि 2006 की जांच बाहरी दबाव से प्रभावित थी और इंजीनियर के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का स्पष्ट रूप से जिक्र था। गृह मंत्री ने इस शिकायत को विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो के पास भेज दिया है।