ट्रंप के सबसे भरोसेमंद मंत्री पर महाभियोग की तलवार, पीट हेगसेथ ने कहा- ये राजनीतिक नौटंकी नहीं चलेगी

ईरान के संदर्भ में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और उसकी नाकेबंदी सफल रही है। ट्रंप ने कहा कि हम नाकेबंदी में जबरदस्त रूप से सफल रहे हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रशासन जल्द तय करेगा कि क्या सैन्य अभियानों का विस्तार किया जाए, ताकि ईरान अपनी सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी न कर सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस सैन्य अभियान के बाद ईरान को खुद को दोबारा खड़ा करने में 25 से 30 साल लग सकते हैं, साथ ही यह संकेत दिया कि आगे की कार्रवाई का विकल्प खुला है।