पंजाब चुनाव में भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल के सामने हैं 5 बड़ी चुनौतियां, नतीजों पर टिका है AAP का भविष्य

2025 का दिल्ली विधान सभा चुनाव याद करें तो न केवल आप सत्ता से बाहर हुई, बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल भी विधान सभा से बाहर कर दिए गए। इस हार के बाद आप ने दो बड़े कदम उठाए। एक तो खुद को इंडिया समूह से बाहर किया (18 जुलाई, 2025 को सांसद संजय सिंह ने इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी) और दूसरा, हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा। पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से अनेक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से डिलीट कर दिए गए थे। उसके बाद से चुनाव आयोग के खिलाफ आप अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन करती रही है। 10 अक्तूबर को भी अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया था और पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई थी। शायद केजरीवाल ने आप की अलग पहचान बनाने के मकसद से यह रणनीति अपनाई हो, लेकिन पंजाब चुनाव के मद्देनजर यह शायद ही कारगर साबित हो।