Chirag Paswan Birthday: 43 के चिराग, राम विलास पासवान की मौत के बाद ऐसे कराया पार्टी का पुनर्जन्म

अपनी अलग पहचान के साथ चिराग पार्टी के विस्तार की योजना पर भी काम कर रहे हैं। अब उनकी नजर उत्तर प्रदेश पर है। यहां कुछ महीने बाद विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। चिराग प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं और यह बयान भी देते रहे हैं कि उनकी राज्य की सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी है। उनका यह बयान भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। उसे यूपी में एक नए साथी के साथ सीट बांटनी पड़ सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ और चिराग अकेले लड़े तो इसका कुछ नुकसान भाजपा को हो सकता है, क्योंकि चिराग के पास वहां कुछ खोने के लिए नहीं है।