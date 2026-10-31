Jammu Kashmir: क्या संकट में है उमर अब्दुल्ला सरकार? विधायकों ने उठाई कैबिनेट बदलने की मांग; एक सांसद ने कर दिया इस्तीफे का ऐलान

Omar Abdullah Government Crisis: जम्मू कश्मीर में कैबिनेट विस्तार के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर असंतोष के संकेत मिलने लगे है। दरअसल, कैबिनेट विस्तार से पार्टी के कई विधायक नाराज हो गए है। इसके अलावा विधायकों ने एक गुट ने पूरे कैबिनेट के इस्तीफे की भी मांग की है। उनका कहना है कि नए सिरे से सर्वसम्मति, योग्यता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर दोबारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाना चाहिए। इसी बीच पार्टी के सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी ने भी इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे 3 नवंबर को पार्टी और सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।