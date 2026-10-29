INDIA गठबंधन की बैठक खत्म, कल होगा ‘जनता का महाभियोग’ कार्यक्रम; गौरव गोगोई बोले- वोट का अधिकार बचाना जरूरी

कर्नाटक में एमएलसी (MLC) चुनाव के नतीजों के बारे में पूछे जाने पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम अभी भी बैलेट पेपर (मतपत्र) की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि वे जीत रहे हैं, हमें मैदान नहीं छोड़ देना चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब वे संसद की केवल दो सीटें जीते थे। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी की कोई पकड़ नहीं है। बीजेपी को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर ऐसा है, तो वे संसद को भंग कर दें और बैलेट पेपर से चुनाव करवा लें।