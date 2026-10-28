Congress Rally: 1 नवंबर की रैली में हरियाणा से उमड़ेगी सबसे ज्यादा भीड़, दीपेंद्र हुड्डा ने किया बड़ा दावा

Haryana Congress: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को विपक्ष की महारैली आयोजित होगी। इस रैली को सफल बनाने के लिए हरियाणा कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर नेताओं की बैठक हुई। बैठक में रैली की तैयारियों और हरियाणा से अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई।