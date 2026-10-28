तरनतारन में गैंगस्टरों के डर ने ले ली एक बेगुनाह की जान, दो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमलावर की पहचान एक आढ़ती और ट्रांसपोर्टर मंजीत सिंह कट्टा के रूप में हुई है, जो अपनी थार गाड़ी और एक बाउंसर के साथ वहां पहुंचा था।

मिली जानकारी के अनुसार, आढ़ती मंजीत सिंह कट्टा को पिछले कुछ समय से गैंगस्टरों से धमकियां मिल रही थीं। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ कार में लौट रहा था, तो एक गाड़ी को अपने पीछे आते देख उसे शूटरों का संदेह हुआ और उसने खौफ में आकर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दाना मंडी में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद की बात भी सामने आ रही है।