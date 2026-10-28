28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तरनतारन में गैंगस्टरों के डर ने ले ली एक बेगुनाह की जान, दो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे

पंजाब के तरनतारन जिले के खेमकरण कस्बे में बुधवार दोपहर दिनदहाड़े हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 28 Oct 2026, 6:04 PM IST

Punjab Firing Incident

तरनतारन में फायरिंग से दहशत, Photo-ChatGpt

Punjab Firing Incident: पंजाब में तरनतारन जिले के कस्बा खेमकरण स्थित आसल उताड़ गांव में बुधवार दोपहर दिन दहाड़े हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस वारदात में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने गैंगस्टरों से मिली ध​मकी के बाद डर के चलते खुलेआम फायरिंग की।

ये है पूरा घटनाक्रम

शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमलावर की पहचान एक आढ़ती और ट्रांसपोर्टर मंजीत सिंह कट्टा के रूप में हुई है, जो अपनी थार गाड़ी और एक बाउंसर के साथ वहां पहुंचा था।
मिली जानकारी के अनुसार, आढ़ती मंजीत सिंह कट्टा को पिछले कुछ समय से गैंगस्टरों से धमकियां मिल रही थीं। बुधवार को जब वह अपनी पत्नी के साथ कार में लौट रहा था, तो एक गाड़ी को अपने पीछे आते देख उसे शूटरों का संदेह हुआ और उसने खौफ में आकर अंधाधुंध गोलियां चला दीं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दाना मंडी में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद की बात भी सामने आ रही है।

“पंजाब को कब्रिस्तान बना रहे केजरीवाल-मान”: मानसा में ओवरडोज से मौत के बाद चन्नी का बड़ा आरोप

ये भी पढ़ें
Punjab mafia

फायरिंग में एक शख्स की मौके पर मौत

इस अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में आने से कार सवार गुरसेवक सिंह नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, हरकीरत सिंह और साजन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें भिखीविंड के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की गहनता से तफ्तीश शुरू कर दी है।

पैसों के लेन-देन के विवाद का भी जिक्र

इस मामले में एक अलग पहलू भी सामने आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में दाना मंडी में पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद की बात कही जा रही है। हालांकि, इस दावे की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस यह जानने में जुटी है कि फायरिंग के पीछे असली वजह क्या थी, धमकियों का सच क्या है और क्या पैसों के विवाद का भी इससे कोई संबंध है।

पंजाब चुनाव से पहले बदलेगा सियासी समीकरण? भाजपा-अकाली दल में गठबंधन को लेकर आया अपडेट

ये भी पढ़ें
Amit Shah And Sukhbir Singh Badal

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 6:04 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / तरनतारन में गैंगस्टरों के डर ने ले ली एक बेगुनाह की जान, दो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

MRP से 110 रुपये महंगे बेचे जूते, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगा 8,110 रुपये का जुर्माना

E-commerce Platform
राष्ट्रीय

बिहार MLC चुनाव: ‘N फॉर नीतीश, N फॉर निशांत, N फॉर नीरज’… MLC चुनाव में जीत के बाद नीरज कुमार का बड़ा बयान

Neeraj Kumar
राष्ट्रीय

Congress Rally: 1 नवंबर की रैली में हरियाणा से उमड़ेगी सबसे ज्यादा भीड़, दीपेंद्र हुड्डा ने किया बड़ा दावा

Haryana Congress
राष्ट्रीय

‘राहुल जी, हर जगह भूत देखना बंद करिए’-टाटा विवाद पर राहुल गांधी को निर्मला सीतारमण का जवाब

Nirmala Sitharaman-Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

दिवाली से पहले कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए 7,395 करोड़

Ashwini Vaishnaw On Cabinet briefing
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.