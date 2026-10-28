पंजाब चुनाव से पहले बदलेगा सियासी समीकरण? भाजपा-अकाली दल में गठबंधन को लेकर आया अपडेट

BJP Akali Dal Alliance Update: नई दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन की संभावनाएं तेज हो गई हैं। दोनों दलों के बीच गठबंधन को फिर से बहाल करने और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत निर्णायक चरण में पहुंच गई है। हालांकि, सीटों के बंटवारे और भाजपा के करीबी माने जाने वाले अकाली दल के बागी गुट को गठबंधन में जगह देने जैसे मुद्दों पर अभी सहमति बनना बाकी है। दोनों दलों के नेताओं को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन मसलों का समाधान निकल सकता है।