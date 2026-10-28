West Bengal Encounter Update: बेटी की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत, पीड़िता के पिता का आया पहला बयान- वह इसी लायक था

West Bengal Encounter : कोलकाता। पश्चिम बंगाल में एक ही दिन में दो एनकाउंटर में दो आरोपी ढेर हो गए हैं। उत्तर 24 परगना के गाइघाटा के बाद मुर्शिदाबाद जिले के धुलियान में भी पुलिस की गोली से एक आरोपी की मौत हो गई। समाउन शेख को शमशेरगंज में हुए चर्चित सुजीत मंडल हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को राज्य सीआईडी की टीम उसे लेकर शमशेरगंज थाने के तहत आने वाले पुराना डाकबंगला इलाके में क्राइम सीन रीक्रिएशन के लिए गई थी। पुलिस का आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान समाउन ने अचानक एक अधिकारी की बंदूक छीन ली और भागने का प्रयास करते हुए तीन राउंड फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में चलाई गई गोली से समाउन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत जंगीपुर अनुमंडल (सब-डिविजनल) अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।