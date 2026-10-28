Captain Smit Machhar UAE Award: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कैप्टन स्मित मच्छार को UAE का बड़ा सम्मान, जानिए बहादुरी की पूरी कहानी

UAE Order of Zayed II Award: हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते विमान में जब खतरा सामने हो और खुद की जान भी दांव पर लगी हो, तब जिम्मेदारी निभाना असाधारण साहस की मिसाल बन जाता है। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक उड़ान में ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया, जहां एक पायलट पर हमले के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि रही। अब संयुक्त अरब अमीरात ने इस बहादुरी को सम्मानित कर दुनिया को संदेश दिया है कि संकट में इंसानी जान बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य है।