बिहार MLC चुनाव में नीरज सिंह का क्यों किया था विरोध? जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह की हार के बाद अनंत सिंह ने बताया कारण

Bihar MLC Election Results: बिहार की पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह की हार के बाद मोकामा विधायक अनंत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने हार को स्वीकार करते हुए कहा जनता का फैसला सर्वोपरि है। विधायक सिंह ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को जनता का वोट मिला, वे जीत गए और जिन्हें वोट नहीं मिला, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अनंत सिंह ने कहा कि अब नतीजों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है।