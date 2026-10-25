अनंत सिह को JDU से निष्कासित करने पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की आई प्रतिक्रिया, कहा- ठीक किया

JDU से 6 साल के लिए निकाले जाने पर मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने कहा कि हम जनता के साथ हैं। जनता ही मेरी पार्टी है; जनता ही भगवान है। नेताओं का मेरे लिए क्या मतलब है? क्या कभी किसी ने बाहर जाकर मेरे लिए वोट मांगे हैं? वे तो बस ऊपर से एक सीट ले आते हैं और थमा देते हैं। जब यह सरकार गिरने वाली थी, तब मंत्री अशोक चौधरी और मुख्यमंत्री से कसम खाकर पूछिए कि सरकार को किसने बचाया था। मैंने तो इस पार्टी के लिए अपनों को भी धोखा तक दे दिया था।