25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘इस पार्टी के लिए गद्दारी तक की, पर ये…’, जदयू से निकाले जाने के बाद भावुक हुए अनंत सिंह, आ गई राजद की याद

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में अनंत सिंह के जेडीयू से निष्कासन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बाद जेडीयू खत्म हो चुकी है। जानिए, उन्होंने आरजेडी से गद्दारी करने और 2024 के सियासी घटनाक्रम को लेकर क्या कहा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Updated: 25 Oct 2026, 2:08 PM IST

Anant Singh News

JDU से निकाले जाने पर पार्टी पर भड़के मोकामा विधायक अनंत सिंह (Photo-IANS)

Anant Singh Expelled From JDU: नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से 6 साल से निष्कासित होने के अनंत सिंह को लेकर बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। पार्टी से निष्कासित होने के बाद मीडिया में अनंत सिंह अपनी बात भी रख रहे है। साथ ही जेडीयू नेताओं पर निशाना भी साध रहे है। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने पुरानी पार्टी राजद को भी याद किया।

2024 की घटना का जिक्र करते हुए अनंत सिंह ने कहा कि जब सरकार गिर रही थी, तब अशोक चौधरी ने सम्राट चौधरी से पूछा कि सरकार को कौन बचाएगा? अनंत सिंह ने आगे कहा कि जेडीयू के खातिर उन्होंने राजद से गद्दारी भी की थी। 

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अनंत सिंह राजद के टिकट पर जीत दर्ज कर विधायक बने थे। जुलाई 2022 में आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। नवंबर 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर विधायक बनीं।

इसके बाद 2024 में राजद का साथ छोड़कर जेडीयू ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, तब राजद के तीन विधायक ने नीतीश सरकार का समर्थन किया था। उनमें से एक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी शामिल थी। इसलिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जेडीयू के लिए उन्होंने राजद से गद्दारी की थी। 

पार्टी खत्म हो चुकी है- अनंत सिंह

अनंत सिंह ने कहा कि आगामी चुनावों में जेडीयू को एक भी वोट नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार के बाद यह पार्टी खत्म हो चुकी है। हर मुश्किल समय में मैं पार्टी के साथ खड़ा रहा। पार्टी के लिए मैंने जितना त्याग किया है, उतना किसी और ने नहीं किया। जो लोग कभी पार्टी के प्रभारी हुआ करते थे, वे अब प्रभारी नहीं रहे। अभी जो सरकार है, वह दिल्ली और मुंबई से खरीदी गई सरकार है।

अनंत सिंह के निष्कासन पर बीजेपी ने क्या कहा? 

जेडीयू से अनंत सिंह को निकालने पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है। जदयू नेतृत्व ने कार्रवाई की है। पार्टी का अनुशासन सबसे ऊपर है।  पार्टी किसी भी व्यक्ति से बड़ी होती है। इसलिए, जेडीयू ने यह कार्रवाई की है।

18 साल तक नीरज कुमार ने मुझे गाली दी, तब पार्टी कहां थी? JDU से निकाले जाने के बाद भड़के अनंत सिंह

ये भी पढ़ें
Anant Singh News

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Oct 2026, 2:08 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / ‘इस पार्टी के लिए गद्दारी तक की, पर ये…’, जदयू से निकाले जाने के बाद भावुक हुए अनंत सिंह, आ गई राजद की याद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार में सियासी हलचल तेज, अनंत सिंह पर जदयू में एक्शन के बाद सीएम सम्राट चौधरी से मिले ललन सिंह

Samrat Chaudhary Lalan Singh Anant Singh
राष्ट्रीय

फारूक साहब का बयान बिल्कुल गलत, भारत और J&K का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान: गुलाम नबी आजाद

Ghulam Nabi Azad-Farooq Abdullah
राष्ट्रीय

Bihar Politics: जदयू से निकाले जाने के बाद जनसुराज उम्मीदवार के साथ दिखे अनंत सिंह, दे दिया बड़ा बयान

Anant Singh Expelled
राष्ट्रीय

'जॉर्ज से शरद तक, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं', अनंत सिंह के निष्कासन पर RJD का जदयू पर हमला

nitish kumar and anant singh
राष्ट्रीय

Supreme Court Collegium System: जजों की नियुक्ति से बेंच बदलने तक: जस्टिस कौल के खुलासों ने क्यों बढ़ाई न्यायपालिका की चिंता?

Supreme Court Collegium System
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.