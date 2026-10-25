18 साल तक नीरज कुमार ने मुझे गाली दी, तब पार्टी कहां थी? JDU से निकाले जाने के बाद भड़के अनंत सिंह

Anant Singh Expelled From JDU: जनता दल यूनाइटेड ने शनिवार को मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसके बाद विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। पार्टी से निकाले जाने पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपनी पुराने विवादों का जिक्र किया। अनंत सिंह ने सवाल करते हुए पूछा कि 18 साल में आखिर नीरज कुमार ने पार्टी के लिए क्या किया है?