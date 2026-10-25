JDU से निकाले जाने पर अनंत सिंह का पहला रिएक्शन, बोले- चुनाव में अब 15 सीट भी नहीं जीत पाएंगे

पार्टी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी विधायक सदस्यता खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने के फैसले को लेकर अनंत सिंह पूरी तरह बेफिक्र दिखे। उन्होंने कहा कि उन्हें न मरने का गम है और न ही जीने की खुशी, पार्टी जो चाहे कार्रवाई कर ले। उन्होंने कहा कि 18 साल से नीरज कुमार जैसे लोग उन्हें मंचों से गालियां दे रहे थे, तब पार्टी के मुंह में छाले पड़ गए थे और आज जब उन्होंने सही कदम उठाया तो पार्टी ने मुंह खोलते हुए उन्हें बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी से यह कहने नहीं गए कि उनसे गलती हो गई है या उन्हें माफ कर दिया जाए।