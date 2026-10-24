अनंत सिंह को निकाले जाने के बाद पार्टी में बवाल, JDU MLC बोले- यह कार्रवाई गलत

इससे पहले अनंत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए एक विवादित बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान पर अपनी सफाई भी दी थी। कथित तौर पर पहले अनंत सिंह ने कहा था कि जब नीतीश कुमार राजनीति में कुछ भी नहीं थे तब उनका साथ देते हुए उन्होंने 9 लोगों का मर्डर करवाया था। लेकिन बाद में सफाई देते हुए उन्होने कहा कि उनके उस बयान का गलत मतलब निकाला गया है। उनका कहना था कि लालू यादव की सरकार में नीतीश का साथ देने के कारण उनके 9 लोगों की हत्या हो गई थी।