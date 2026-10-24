महाराष्ट्र में 500 करोड़ की वायरल ऑडियो क्लिप पर घमासान, जरांगे ने सत्ता और विपक्ष दोनों को घेरा

उनका आरोप है कि इन लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए वे किसी की भावनाओं की परवाह नहीं करते, चाहे सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो। ये लोग किसानों का आंदोलन हो, छात्रों का या मराठा आंदोलन हो किसी को नहीं छोड़ते। जरांगे ने कहा कि ये गरीबों के वोट लेकर सत्ता में बैठना और फिर उन्हें खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि मराठा समाज इन्हें छोड़ेगा नहीं और हिसाब लेगा।