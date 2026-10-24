बिहार MLC चुनाव में जन सुराज के उम्मीदवार का प्रचार करने का मामला, जदयू ने विधायक अनंत सिंह को पार्टी से निकाला

इससे पहले शुक्रवार को हुए बिहार विधानपरिषद चुनावों के दौरान अनंत सिंह और नीरज कुमार के समर्थक आपस में भीड़ गए थे। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मोकामा ब्लॉक कार्यालय में बने मतदान केंद्र के पास जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के समर्थक और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह समर्थित जन सुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के समर्थक आमने-सामने आ गए थे। दोनों दलों के समर्थकों में शुरू हुई बहस जल्द ही धक्का-मुक्की और हाथापाई में बदल गई। इसके बाद पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया था।