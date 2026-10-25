जदयू से निकाले गए अनंत सिंह को महागठबंधन के विधायक ने दिया खुला ऑफर, कहा- हम दोनों में एक ही क्वालिटी है

पूर्व MLC वाल्मीकि सिंह ने अनंत सिंह को JDU से छह साल के लिए निकाले जाने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और निशांत कुमार के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वाल्मीकि सिंह का आरोप है कि पार्टी के चार-पांच नेता निशांत को किनारे कर नीतीश कुमार के बाद पार्टी पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का समर्थन करने वाले नेताओं को धीरे-धीरे किनारे किया जा रहा है। अनंत सिंह मेहनती कार्यकर्ता हैं और उन्हें पार्टी से निकालने का मतलब यह नहीं कि जनता ने भी उन्हें नकार दिया है।